Speculaaspoppenloop met Sinterklaas en pieten in Joppe

Zutphen kijkt of dure verlich­ting van wereldbe­roem­de ‘Ap­ple-tun­nels’ goedkoper kan: ‘Snap de vraag’

Negen ton voor nieuwe lampjes in de internationaal befaamde Marstunnel en de naastgelegen fietstunnel. Dat is een meerderheid van de gemeenteraadsleden in Zutphen te gortig. Wethouder Jasper Bloem belooft nu te onderzoeken of die kosten te verlagen zijn. ,,In de Kostverlorentunnel draait de verlichting al minder goed.’’

9 november