Spits Benjamin Roters stopt maar niet met scoren bij FC Zutphen

Buurt in centrum Zutphen: liever Oekraïense vluchtelin­gen dan leegstand

Hoe kan in deze tijd een pand ruim twee jaar leeg staan? Een groep bewoners van het centrum van Zutphen snapt er niks van. Zij kijken in de Lange Hofstraat nu al een paar jaar tegen een leegstaand pand aan. ,,Dat waren zorgappartementen. Laat er Oekraïners in komen’’, vindt de buurt, die uit verontwaardiging protestaffiches aan het pand plakt.

1 april