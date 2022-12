Sportkompas en SWB richten wandelclub in gemeente Brummen op: ‘Voor gezelligheid en nieuwe contacten’

Graffiti op het toilet en wangedrag op social media: Vrije School Zutphen trekt bij ouders aan de bel

Leerlingen van de middelbare Vrijeschool in Zutphen hebben vernielingen gepleegd in het gebouw en kwetsende berichten via social media verstuurd. In een brief aan alle ouders maakt de school melding van dit wangedrag. Even leek er ook sprake van aangifte bij de politie, maar dat heeft de school inmiddels ingetrokken.

