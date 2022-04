Stratenvolleybal keert terug in Warnsveld én Zutphen: ‘Geen kopie, maar we hopen wel op veel teams’

Van wie is dit mysterieu­ze ‘diploma­ten­kof­fer­tje’ in de weggeef­kast van Nicoline uit Zutphen?

Al anderhalve maand belt en appt Nicoline Franke (76) zich een slag in de rondte. Buurtbewoners, medewerkers van bejaardenhuizen, telefonisten van de GGD: niemand heeft het antwoord op die ene vraag. Van wie is het diplomatenkoffertje in mijn weggeefkast? „Straks zit ik er de rest van mijn leven mee.”

7 april