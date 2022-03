Tankactie vroegtijdig gestaakt vanwege ‘ontvlambare situaties’ aan de pomp

De honderden automobilisten die hoopten hun tanks voordelig te vullen, zorgden volgens de directie voor gevaarlijke situaties. Vanaf vanmorgen stonden er lange rijen richting de pomp in Eerbeek en Ommen, waar vanwege een jubileumactie de brandstofprijs tijdelijk gelijk was aan die van 20 jaar geleden.

Ondanks de inzet van extra medewerkers, verkeersregelaars en professionele beveiligers, bleek de sfeer bij de tankstations niet altijd even vrolijk. In Eerbeek dacht een bestuurder te kunnen voordringen. Maar dat werd niet getolereerd door de uren wachtende menigte én de politie. De grote mond die de chauffeur daarop geeft komt hem duur te staan: hij krijgt een boete.

Volgens het brandstofbedrijf werd de situatie er niet beter op. ,,De sfeer was erg grimmig. Daarom is besloten de actie per direct stop te zetten. Blijkbaar is het sentiment op dit moment erg ontvlambaar”, stelt het bedrijf in een verklaring.