The Voice-kandidaat Ziggy geholpen aan poliep op stembanden

Michelinsterren 2020 Michelin­ster voor Peter Gast uit Zutphen en zijn restaurant Graphite in Amsterdam

13 januari Grote verrassing tijdens de bekendmaking van de nieuwe Michelinsterren in Amsterdam was niet alleen dat de meeste sterren dit jaar in het zuiden des lands vielen. Van de acht nieuwe eenster-restaurants zitten er zeven in Noord-Brabant en Limburg. En die ene noordelijke? Die had een oostelijk tintje: Peter Gast uit Zutphen kreeg een ster voor zijn restaurant Graphite in Amsterdam. Als enige in de hoofdstad.