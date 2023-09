Thrillerauteurs zorgen tijdens tour van de Gouden Strop voor spanning in bibliotheek van Zutphen

Atlas over de Hanze: ‘Ik ging een atlas maken over de tijd waarin we net begonnen met kaarten maken’

De historie van de Hanzesteden komt in dit Hanzejaar op allerlei manieren op je af. Van een streetartfestival in Zutphen, tot zandverhalen in Elburg, de Hanze Podwalk in Deventer en een escape game in Zwolle. Voor de echte geschiedenisvreter verschijnt er nu ook een boek: Atlas van negen Hanzesteden. ,,Heel bijzonder, want in de bloeitijd van de Hanze bestonden er nog helemaal geen kaarten.’’