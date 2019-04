Tientallen dode dieren gevonden in loods in Leuvenheim

World Press Photo voor vijfde keer in Zutphen

6:00 Voor de vijfde keer wordt deze zomer de World Press Photo in Zutphen gehouden. De stichting Zutphen: Doen! haalt hiermee de beste visuele journalistiek van het afgelopen jaar naar de stad. Van vrijdag 12 juli tot en met 4 augustus zijn de foto’s te zien in de Walburgiskerk in hartje Zutphen.