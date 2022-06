Tijd begint te dringen voor Zutphense popscene: ‘Zonder oefenruimte zijn we onthand’

Fotopresen­ta­tie ‘Zutphen in de jaren 50 en 60’ straks ook te zien in Water­kracht

Door de grote belangstelling voor de fotopresentatie van historica Mirjam van Velzen-Barendsen van Erfgoedcentrum Zutphen over Zutphen in de jaren 50 en 60 in wijkcentrum Geweldig!, wordt deze nu ook gehouden in wijkcentrum Waterkracht.

8 juni