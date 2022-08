Tocht door de Zutphense Berkel zonder kopzorgen: ‘Niemand hoeft klunend te zwemmen’

Zwembad Ruurlo rijgt records aaneen, mede dankzij het zoute water: ‘Hopen over magische grens te gaan’

Zwembad De Meene in Ruurlo stevent af op een ‘magische’ bezoekersgrens deze zomer. Waar woensdag het dagrecord van tweeduizend zwemmers al werd verbroken, hoopt bestuurslid Bas Bernauer dat er, over de hele zomer gezien, vijftigduizend bezoekers komen. ,,Een keihard record is dat niet, maar vijftigduizend is wel een magische grens voor ons als zwembad. Het zou héél bijzonder zijn.”

5 augustus