Torengids vindt dode slechtvalk op het dak van de Walburgiskerk in Zutphen: ‘Hartstikke zonde’

Bestuurder bestelbus­je vergist zich in pedalen en ramt woning in Zutphen

Op de N345 in Zutphen richting Voorst is vanochtend een bestelbusje tegen een woning aangereden. Dit heeft gezorgd voor behoorlijk wat hinder op de weg. De bestuurder van het busje is gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

22 februari