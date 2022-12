Traditie op tweede kerstdag wordt na twee jaar weer voortgezet in de Zutphense Walburgiskerk

Zutphenaar Jip (22) gaat op wieleravon­tuur in Costa Rica: ‘Ook tijd maken om met locals aan de bar te hangen’

Fietsen om de prijzen, maar ook vrijblijvend de pedalen rond laten gaan. Met een hang naar avontuur. De Zutphense wielrenner Jip Steman (22) kan het doen in het Global Cyclingteam. Een groep vrijbuiters die verspreid over de hele aardbol - exotische - wielerkoersen rijdt. Jip beleeft in december zijn vuurdoop in een meerdaagse koers buiten Europa: de Ronde van Costa Rica.

30 november