Treinverkeer Zutphen dik uur plat door aanrijding viaduct door vrachtwagen

MET VIDEO Ruimte maken voor ambulance met gillende sirenes gaat mis in Zutphen: ‘Er was geen grip meer’

De N348 bij Zutphen is zondagavond enkele uren (deels) afgesloten geweest vanwege een ongeluk. Een 53 jaar oude Ford pick-up truck is daar in de middenberm op zijn zijkant terecht gekomen, nadat de bestuurder ruimte wilde maken voor een achteropkomende ambulance.

20:13