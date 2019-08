Turbo Theo (85) uit Warnsveld verpulvert werelduurrecord: 30,603 kilometer

Bekijk hieronder de livestream terug:

Hij moest rondjes rijden van 1 minuut en 6 seconden gemiddeld om het record uit de boeken te rijden. Een rondje is 500 meter lang, wat betekende hij 54 rondjes moest rijden. Dat lukte Ankoné ruimschoots. Hij reed meer dan 60 rondjes, een deed dus gemiddeld minder dan een minuut over een rondje. ,,Ik heb halverwege even getwijfeld of ik het wel ging redden", zegt hij zelf na afloop. ,,Maar ik heb me erover heen gezet. Verstand op nul.”

,,Ik wist dat hij het kon", zegt zijn coach Atty Duijn. ,,Maar ja, dan moet het nog wel even worden waargemaakt. Het is gelukt.”Zag Duijn dat Akoné halverwege een inzinking had? ,,Ja, want hij gin van 58 seconden naar 1 minuut 04 per rondje. Maar toen waaide het ook wel wat harder. Dat kan wel als een kleine inzinking voelen. Maar toen er minder wind was, ging hij ook gelijk weer onder de minuut rijden.”