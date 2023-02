Twee vrouwen van 19 jaar opgepakt voor oplichting van ouderen in Zutphen met bankpas

Onrust in ziekenhuis Zutphen groeit: vrees voor domino-ef­fect op andere afdelingen

Niet alleen op de afdelingen verloskunde en Spoedeisende Hulp (SEH) is onrust ontstaan in het ziekenhuis in Zutphen. Op andere afdelingen vrezen personeelsleden dat hun afdeling in de slipstream mee verdwijnt. Meerdere afdelingen hangen namelijk nauw samen met verloskunde en SEH, die Gelre ziekenhuizen wil sluiten en afschalen.