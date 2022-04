Van brandweerauto’s tot dure sportwagens: stoet van Lochemse examenleerlingen maakt grote indruk

Zutphen zingt voor vrede in Walburgis­kerk

In de Zutphense Walburgiskerk wordt zondag 1 mei gezongen voor de vrede in Oekraïne, in een bijeenkomst van 16.00 tot 17.00 uur. Iedereen die dit aanspreekt, is welkom. Met deze bijeenkomst wil een aantal inwoners van Zutphen stem geven aan hun verbondenheid met de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne.

7 april