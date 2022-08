Van wortel tot kool, dankzij opbloeiende Kindertuin in Zutphen leren kinderen als Samuel en Lotis tuinieren

Rachida (36) knokte zich terug na verslaving, trok naar Zutphen en ziet nu dochtertje weer: ‘Zó bijzonder’

Rachida Olijslager (36) weet als geen ander welke hulp het Parentshouse in Zutphen kan bieden. Het huis, dat in woonruimte voor gescheiden ouders kan voorzien, gaat waarschijnlijk uitbreiden. Komende maand komt er duidelijkheid of er acht appartementen bijkomen. ,,Dankzij het Parentshouse kon ik dichter bij mijn dochter gaan wonen.”

11 augustus