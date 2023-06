Vanochtend zo goed als helder weer in Zutphen

Derde klasse Warnsveld­se Boys pakt periodeti­tel na knotsgekke slotfase: ‘Dat gaan we goed vieren’

Het was knotsgek, vermakelijk en zenuwslopend tegelijk in Warnsveld. Er waren tal van scenario's mogelijk. Pas diep in de blessuretijd zorgde Bart Spijkers voor de beslissing. Met een enorme vreugde-explosie bij alles wat Warnsveld was als gevolg. Overwetering likte de wonden en keerde zonder punten huiswaarts: 2-1.