Verdachten ontsnappingspoging Zutphen blijven nog zeker drie maanden in de cel

Het Dagelijks Bestaan heeft eindelijk eigen plek in Zutphen: eerste tiny houses geplaatst in Emerpark

30 januari ,,Eindelijk zijn we straks niet meer antikraak. En eindelijk hebben we straks alles en iedereen op één plek.” Ingrid Rebel van Het Dagelijks Bestaan is zichtbaar enthousiast. En trots. Dinsdag en woensdag werden de eerste tiny houses geplaatst in het Emerpark in Zutphen, waar vastgelopen jongeren vanaf mei gaan wonen en dagbesteding aangeboden krijgen.