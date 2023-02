Verdriet én veerkracht in Zutphen om slachtoffers aardbeving: ‘We zullen Yilmaz nooit meer zien’

VIDEO Touwtrek­ken, iets voor jou? In Vorden mag je het uitprobe­ren en hopen ze dat je blijft hangen (letterlijk)

Elke kilo telt. Wie er hard aan trekt, kan vanuit de Achterhoek zomaar in Spanje terechtkomen en de wereldtitel binnenhalen. We hebben het over touwtrekken, dat gewoon een serieuze sport is. Gezocht: stoere types, want het probleem is een ledentekort. In Vorden moeten proeftrainingen mannen én vrouwen over de streep trekken.

13:52