Vermeende handlangers die topcrimineel wilden bevrijden uit gevangenis komen niet vrij

De vier mannen uit Frankrijk die verdacht worden van een bevrijdingspoging uit de gevangenis in Zutphen, blijven nog zeker veertien dagen in de cel zitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem zojuist beslist.

Het viertal zou zondag hebben geprobeerd de tot levenslang veroordeelde topcrimineel Omar L. uit de gevangenis van Zutphen te bevrijden. Ze zetten een brandende bus tegen de poort, die daardoor beschadigd raakte. Wat de mannen precies van plan waren, blijft nog onduidelijk, maar het Openbaar Ministerie sprak al snel van een uitbraakpoging.

Het viertal ging er in andere auto vandoor nadat de bus tegen de gevangenispoort was gezet. Na een wilde achtervolging werden de mannen in Wehl en Zevenaar opgepakt. Omar L. werd dezelfde dag nog per helikopter verplaatst naar de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught.

Ze werden in de cel gezet en mogen nog steeds geen contact hebben met de buitenwereld. Wat de beschuldiging tegen het viertal wordt is nog onduidelijk, maar in het belang van het onderzoek vindt de rechtbank het nodig om de vier in de cel te houden.