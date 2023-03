Voor FC Zutphen kan het ‘Jetzt geht’s looooos’-feest niet meer stuk na een heerlijke stadsderby

Nicolien Mizee houdt MRT­NT-re­de in Walburgis­kerk in Zutphen, eerbetoon aan Martinet

Schrijver Nicolien Mizee houdt op zaterdag 11 maart de tweede MRTNT-rede. Ze spreekt deze uit in de Walburgiskerk in Zutphen. De rede is een eerbetoon aan de Zutphense verlichtingsdenker Johannes Florentius Martinet, die leefde van 1729 tot 1795.