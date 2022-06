Voormalig Brummens wethouder Van Burgsteden nieuwe voorzitter raad van toezicht Cultuur Oost

König was de afgelopen jaren voorzitter van de raad van toezicht van Cultuur Oost en draagt zijn taak in volle vertrouwen over aan de nieuwe voorzitter Ine van Burgsteden. König: ,,Cultuur Oost heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een waardevolle en betekenisvolle speler in het culturele veld van Gelderland. Het is mooi om te merken dat Cultuur Oost de verbindende schakel in het Gelderse is. Het was een genoegen om daar als voorzitter van de raad van toezicht acht jaar lang aan bij te dragen. Na twee periodes is het tijd om het stokje over te dragen aan de nieuwe voorzitter. Ik ben blij met haar benoeming en heb er alle vertrouwen in dat Ine met haar achtergrond en ervaring gaat bijdragen aan de verdere ontwikkeling van Cultuur Oost.”