Voorstellingen Oeverloos bekend, verkoop passe-partouts voor buitentheaterfestival in Zutphen gestart

De voorstellingen van buitentheaterfestival Oeverloos in Zutphen zijn bekend. Op 17 en 18 september gaat de festivalroute langs mooie en intieme theater-, circus-, muziek-en dansvoorstellingen in de Hanzestad. Het festival is geschikt voor alle leeftijden. Vanaf vandaag zijn passe-partouts te bestellen.

Het festival is in de omgeving van Zutphen en het IJssellandschap. Het programma is verdeeld in een festivalroute en avondprogramma. De festivalroute voert belangstellenden naar de Noorderhaven, de uiterwaarden en naar Het Koelhuis: de centrale locatie van het weekend. Daar is ook het avondprogramma en komen de artiesten bij elkaar.

Men kan kijken en luisteren naar diverse voorstellingen: theater, modern circus, dans, zang en muziekproducties. Zo is er Romeo & Julie van Asterions Hus, komt Directie&Co met de voorstelling Life is short, buy that dress en is er bijvoorbeeld ook Cie One Shot met hun bluesmuziek. Het festivalboekje met blokkenschema verschijnt begin september. Informatie over de artiesten en tijden wordt steeds aangevuld.

Passe-partout

Vanaf nu zijn de passe-partouts verkrijgbaar via de website van Het Koelhuis. Houd in september de website in de gaten voor verdere instructies. ‘Je wisselt je Passe-partout dan namelijk om voor een polsbandje’, aldus de organisatie. Op de dagen zelf zijn ook losse tickets beschikbaar voor voorstellingen, zolang de voorraad strekt. De passe-partout voor alle voorstellingen kost 17,50 euro, kinderen tot 12 jaar betalen 10 euro.

Meer informatie is te vinden op festival-oeverloos.nl en hetkoelhuis.nl.