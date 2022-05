Vriendenprijs 2022 voor overleden Edith Meijering uit Zutphen

Grondleg­ger Luuk Tuiten van Lokaal Belang belooft Brummen beterschap: ‘Wij accepteren geen afsplitsin­gen meer’

Negen jaar Lokaal Belang in Brummen, het leest als een fantasierijk filmscript vol bizarre plotwendingen. Opkomst en frisse start in 2014, ondergang in 2018 en wedergeboorte in maart van dit jaar. Kort samengevat is dat de achtbaanrit waarin oud-wethouder Luuk Tuiten - fractievoorzitter en (mede)grondlegger van de Brummense politieke partij - zich al bijna een decennium bevindt. ,,Als ik nu zeg dat we bij de laatste raadsverkiezingen vijf zetels hadden verwacht, zou dat totale onzin zijn.’’

13 mei