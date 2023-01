Waarom Achterhoekse kerken niet zomaar verkocht mogen worden: 'Mensen zijn een beetje overdonderd’

Ontwikke­laar wil omstreden project voor nieuwe huizen in Eefde doorzetten, ondanks weerstand

Tientallen omwonenden zien het plan niet zitten en ook een groot deel van de gemeenteraad van Lochem is bepaald geen voorstander. Tóch wil ontwikkelaar De Bunte Vastgoed doorgaan met het omstreden bouwplan De Schildershof, dat moet voorzien in achttien nieuwe woningen in het oude dorpshart van Eefde, tussen bestaande huizen in.

12 januari