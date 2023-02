Wandelvierdaagse in Zutphen loopt op de klippen: ‘Met vijf man redden we het niet’

Hoe nu verder met de Hanzehof en de biblio­theek in Zutphen? ‘Centrale plek met kruisbe­stui­ving’

Theater Hanzehof, de Muzehof en BIJ de Bieb gaan met elkaar om de tafel hoe ze elkaar kunnen versterken en hoe dat vorm te geven is in een nieuw Hanzehof-complex. Een ding is zeker: de omstreden biebuitleen blijft gewoon in de Broederenkerk in het centrum.