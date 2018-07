Wapens van bewakingsdienst Justitie in Zutphen gestolen

De daders wisten binnen te komen in het gebouw aan de Verlengde Ooyerhoekseweg in Zutphen en hebben toen hun slag geslagen. Medewerkers van de dienst DVO hebben een wapen bij zich. Een tot nu toe onbekend aantal van deze dienstwapens is buitgemaakt. Een woordvoerder van de politie wil op dit moment niet meer details geven over bijvoorbeeld het aantal buit gemaakte vuurwapens.

De Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O) bestaat uit een hoofdkantoor in Assen en negentien locaties verspreid over heel Nederland, waaronder in Zutphen. Volgens de site van de organisatie werken er 1.125 mensen. ,,Bij deze dienst is dit nog niet eerder gebeurd", meldt woordvoerder Eveline Petit van het het ministerie van Justitie en Veiligheid over de inbraak. ,,De locaties worden ook goed beveiligd, zeker ook gezien wat er is opgeslagen." Verder verwijst zij door naar de politie.

Sporenonderzoek

Er is al een rechercheonderzoek gestart na de inbraak bij de Dienst Vervoer & Ondersteuning in Zutphen. Vanochtend is er al uitgebreid sporenonderzoek in en rond het gebouw gedaan. Er zijn ook opnames met een drone gemaakt. Het rechercheteam doet verder een beroep op mensen die afgelopen nacht iets gezien hebben in de omgeving van de Verlengde Ooyerhoekseweg.