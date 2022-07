Waterschap Rijn en IJssel verbiedt pompen van water uit beken, sloten en rivier

Wilde je vandaag nog je tuin sproeien, je land bewateren of een zwembadje vullen met water uit een beek, sloot of uit de Oude IJssel, dan ben je te laat. Waterschap Rijn en IJssel verbiedt vanaf vandaag 12.00 uur om dit water te gebruiken in onder meer Zutphen, Lochem, Berkelland en Bronckhorst.

Het besluit komt als gevolg van de extreme droogte. Waterschap Rijn en IJssel wil hiermee problemen met de natuur en volksgezondheid, zoals vissterfte, bacteriën, blauwalg en ongedierte, zoveel mogelijk voorkomen. Het verbod geldt voor het zuiden van Overijssel, het zuidoosten van de Veluwe, de Achterhoek en Liemers.

Neerslagtekort

De komende weken blijft het veelal droog en warm en daarom verwacht het waterschap dat het water in beken en rivieren nog lager zal komen te staan. Ook de waterkwaliteit gaat dan achteruit. Momenteel is het neerslagtekort 231 millimeter, meldt het waterschap. ,,Het is veel droger dan normaal voor deze tijd van het jaar. De situatie is te vergelijken met de extreme droogten van 1976, 2018 en 2019. Het tekort zal de komende dagen verder toenemen.’’

Het waterschap houdt de situatie nauwlettend in de gaten en neemt maatregelen waar nodig. Er geldt overigens (nog) geen verbod voor het onttrekken van grondwater. ,,Het grondwater is wel lager dan normaal voor deze tijd van het jaar in het hele werkgebied van het waterschap, maar is nog niet zo laag als in eerdere extreem droge jaren.’’ Het waterschap houdt de grondwaterstand de komende tijd in de gaten en besluit over een verbod op het oppompen van grondwater als dit toch nodig blijkt.

Oproep

Het waterschap roept iedereen op om zuinig met al het water om te gaan. Dijkgraaf Hein Pieper: ,,We zien de weersextremen toenemen. Onze regio blijft niet bespaard: afgelopen zomers hadden we te maken met langdurige droogte of juist overstromingen door heftige regenbuien. We hebben gezien dat we dit jaar de droogte een klein beetje hebben weten uit te stellen, door het regenwater zoveel mogelijk op te vangen.’’

Volgens hem kan iedereen iets doen: ,,Een regenton plaatsen, een regenpijp afkoppelen, tegels uit je tuin halen of een stuw in je sloot plaatsen. Steeds meer mensen zien hier de meerwaarde van, dat is geweldig. Want als de droogte er eenmaal is, zoals nu, kun je niet veel meer doen dan zuinig zijn met het beschikbare water. Ik roep daarom iedereen op om zuinig met al het water om te gaan, dus het water in de grond, in de beken en sloten en uit de kraan. We moeten dit samen aanpakken. We weten nu: alle beetjes helpen.”

