Wethouder Zutphen zette raad op verkeerde been over omstreden Kerkpad: ‘Schokkend’

Zoektocht naar werk kan worden beëindigd met Walk&Talk in Eerbeek

Mensen in de buurt van Eerbeek of ver daarbuiten die op zoek zijn naar werk, kunnen op dinsdag 7 juni aanstaande naar een zogeheten Walk&Talk in de bibliotheek van Eerbeek. Ook belangstellenden die wel wat hulp kunnen gebruiken bij het neerzetten van een profiel op cv of LinkedIn kunnen er terecht.

19 mei