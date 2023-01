Wijn- en sieradenwinkel populair doelwit Zutphense inbrekers: ‘Hier valt niet tegenop te werken’

De vrouw die Amsterdam vorm gaf, woonde lange tijd in Zutphen: wie weet er meer over haar?

Dat Amsterdam eruit ziet zoals het eruit ziet, is voor een deel te danken aan een van de eerste vrouwelijke stedenbouwkundigen, Jakoba Mulder (1900-1988). Zij bracht haar jeugd door in Zutphen en in Laren. Onderzoeker Linda Vlassenrood is bezig met een biografie over Mulder en daarom op zoek naar persoonlijke informatie over deze invloedrijke vrouw.

