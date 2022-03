Wisseling van de wacht, raad Zutphen onherkenbaar na verkiezingen: ‘Nu gaat het echt gebeuren’

Inwoners Brummen vinden huis om Oekraïners in op te vangen: ‘Ze moesten alles achterla­ten’

Het is Paul den Hartog en consorten gelukt: als inwoners van het dorp Brummen hebben zij een huis gevonden én gehuurd waar tijdelijk vluchtelingen uit Oekraïne in kunnen verblijven. Sterker nog, de eerste nieuwe ‘bewoners’ zijn al gearriveerd en hebben inmiddels onderdak gevonden in het dorp.

22 maart