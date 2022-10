Wordt de Bohemian Rhapsody van de klassieke muziek eindelijk onttroond? Zutphense Melinda doet een poging

Classic rock voert boventoon in Concordia in Brummen

Dorpslokaal Concordia in Brummen is zondag 25 september het decor voor een optreden van de band Handsome Molly. Het optreden begint om 15.00 uur, bij mooi weer op het terras en als het iets minder mooi is in het café. De entree is gratis.

20 september