Ziekenhuis Zutphen: Gelre zet extra ambu in voor vervoer naar Apeldoorn

Partij verbaasd na onthullin­gen over politica Conny Bieze: ‘Als we dit hadden geweten...’

Verbazing bij partij VVD-Liberaal 2000 in Voorst na onthullingen over Conny Bieze, oud-wethouder van de partij. Zij stapte in 2022 na een maand al op. De reden bleef altijd onduidelijk. Uit onderzoek van de Stentor blijkt dat dit hoogstwaarschijnlijk komt door schimmige geldleningen en duistere contacten van haar man. ,,Als we dit toen hadden geweten, was ze geen kandidaat geweest.”