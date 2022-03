Zo richt Zutphen terrein vol stacaravans in om vluchtelingen Oekraïne op te vangen: ‘Alles erop en eraan’

Alexander Reeuwijk vertelt in nieuw boek hoe een kasuaris in Eerbeek terecht­kwam

Piet of Hoe een kasuaris in Eerbeek terechtkwam. Dat is de titel van het nieuwe boek van Alexander Reeuwijk, dat binnenkort verschijnt bij De Geiten Pers. De presentatie is op zaterdag 26 maart om 16.00 uur in de openbare bibliotheek.

17 maart