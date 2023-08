Zo wil Zutphen ervoor zorgen dat jongeren sneller een woning kunnen kopen: ‘Nu voor hen niet te financieren’

Auto raakt van de weg en belandt in sloot tussen Laren en Bathmen, brandweer bevrijdt bestuurder

De brandweer heeft een automobilist uit zijn voertuig moeten bevrijden nadat de auto van de weg was geraakt en in een sloot tot stilstand was gekomen. Dat gebeurde woensdagmiddag op de Ooldselaan tussen Laren en Bathmen.