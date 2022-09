Zorgen om drugsgebruik onder jongeren in Zutphen: ‘Haar ogen waren zo groot als schoteltjes’

Twee wijkagenten in het Zutphense Waterkwartier, rolden vrijdagnacht van de ene verbazing in de andere. Meerdere jongeren in het verkeer werden betrapt op het gebruik van (hard)drugs. ,,Denk niet dat jouw kind dit niet doet.”

Tijdens een horecadienst bleek dat meerdere jongeren behoorlijk onder invloed waren van verschillende soorten drugs. Een enkeling was pas 16 jaar. ,,We keken elkaar aan en zeiden tegen elkaar: ‘Dit is serieus best wel zorgelijk!’”, melden politiepartners Hedy Rosendal en Marien ten Brinke op Instagram.

Stonede chauffeur

Zo betrapten de agenten een 18-jarige automobilist uit Warnsveld. Hij was onder invloed van cannabis, maar had tóch besloten om achter het stuur te kruipen. Zijn bijrijder, een man van dezelfde leeftijd uit Lochem, bleek in het bezit van een behoorlijke partij verdovende middelen. Een ‘handelshoeveelheid’ volgens de politie en dus werd hij aangehouden.

‘Je neemt vergif’

Ook jongeren op de scooter hielden zich niet aan de regels. Zo had een 23-jarige man uit Deventer iets te diep in het glaasje gekeken toen hij op zijn brommer stapte. Dat gold ook voor een 19-jarige Zutphenaar .

Een 17-jarige stadsgenoot maakte het een stuk bonter: hij reed door de wijk en was onder invloed van zowel xtc als cannabis. Achterop zat een meisje van 16 jaar.

Quote Ze voelde zich niet goed. Tsja, je neemt op zich ook vergif Hedy Rosendal en Martien ten Brinke, Wijkagenten Waterkwartier Zutphen

Volgens de wijkagenten waren haar ogen ‘zo groot als schoteltjes’. Ook zij had xtc gebruikt. Het meisje voelde zich behoorlijk beroerd en werd meegenomen naar het politiebureau, waar ze werd opgehaald door haar ouders. ,,Ze was misselijk en voelde zich niet goed. Tsja, je neemt op zich ook vergif”, reageren de agenten.

Gebruik genormaliseerd

Rosendal en Ten Brinke maken zich zorgen over het drugsgebruik onder jongeren. Vaak worden ze opgeroepen voor incidenten achter de voordeur: bij ruzies, geweld, psychoses, overdosis of mensen die ‘compleet doordraaien’.

Veel van deze problemen worden veroorzaakt door het gebruik van drugs, stelt het politieduo. ,,Het maakt zo enorm veel kapot en dat zien we bijna dagelijks van dichtbij.”

Volgens de wijkagenten is dat ook de reden dat ze er zo fel op zijn. ,,Als we vragen stellen aan jongeren van 16 of 17 jaar die xtc hebben gebruikt, geven ze aan dat eigenlijk heel normaal te vinden.”

Tenslotte hebben ze nog een advies voor alle ouders: ,,Denk niet dat jouw kind dit niet doet. Praat erover!”

