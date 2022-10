Zutphen en COA in gesprek over extra locatie: ‘Kantoren en kleinschalige opvang asielzoekers’

‘Madonna’ zet Vroolijke Frans in Brummen op stelten

Liefhebbers van Madonna komen over exact twee weken aan hun trekken in uitspanning De Vroolijke Frans in Broek/Brummen. In het kader van ‘Covertijd in de Vroolijkheid’ staat deze wereldberoemde Amerikaanse zangeres centraal. De avond vangt rond 21.00 uur aan. Entree kost 7,50 euro.

6 oktober