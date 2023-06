Zutphen krijgt miljoenenboete uit Den Haag voor iets dat niet verboden is: 'Dit is onbetrouwbaar’

Dankzij Frank (64) kunnen rolstoelbe­zoe­kers overnach­ten op dit festival: ‘Heb mensen zien huilen van vreugde’

Samen met de Zwarte Cross is het Larense festival Mañana Mañana het eerste festival waar een camping is voor bezoekers met een beperking. Voor rolstoelgebruikers zijn er bijvoorbeeld liften en verpleegkundigen. „Rockers in rolstoelen krijgen tranen in hun ogen.”