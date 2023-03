Zutphen krijgt nieuwe vrije basisschool, de derde alweer: ‘Toestroom vanuit het westen is enorm’

Waarom VVD Lochem blijft hameren op afwachten landelijke normen windmolens: ‘Geen tweede Eefde’

Drie nieuwe windturbines van 280 meter hoog in het dorpje Exel? De VVD in Lochem vraagt de initiatiefnemers van het beoogde windpark te wachten totdat nieuwe landelijke normen voor windturbines zijn vastgesteld. Waarom is daar een standpuntverklaring met handtekeningen voor nodig? Vier vragen aan VVD-raadslid Karin ter Maat.