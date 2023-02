Zutphen krijgt openbaar toilet, maar waar zet je zo’n ding neer?

Zorgen over uitkleden van Zutphens ziekenhuis in buurgemeen­te Lochem: ‘Wij keuren dit af’

De plannen van Gelre ziekenhuizen om het ziekenhuis in Zutphen uit te kleden worden met argusogen bekeken vanuit buurgemeente Lochem. De voltallige gemeenteraad van Lochem liet maandag weten dat het besluit van de ziekenhuisorganisatie om te snijden in onder andere de spoedeisende hulp in Zutphen wordt afgekeurd. ,,Dit gaat écht over mensenlevens.”