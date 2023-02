Zutphen laat met benefiet zien naast familie Köse te staan: ‘Veel Zutphenaren hebben band met Hatay’

Na drie jaar afwezig­heid ebt animo voor carnavals­op­tocht Wilp-Achterhoek even wat weg

Storm en corona, de afgelopen drie jaar rustte er geen zegen op de traditionele carnavalsoptocht van Wilp-Achterhoek. Zondag keert de optocht terug. Corona is achter de rug en de weersvoorspellingen lijken vooralsnog geen roet in het eten te gooien. ,,Het is wel weer een beetje opstarten”, zegt voorzitter Ronald Pol van de carnavalsoptochtcommissie De Lollebroek-Pampus.