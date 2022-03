Zutphen mikt op spectaculair beachvolleybaltoernooi in binnenstad: ‘Moet groter en dynamischer worden’

Torengids vindt dode slechtvalk op het dak van de Walburgis­kerk in Zutphen: ‘Hartstikke zonde’

De vrouwelijke slechtvalk die zich genesteld heeft op de Walburgiskerk in Zutphen, is afgelopen donderdag dood aangetroffen op de omloop van de toren. Hoogstwaarschijnlijk is zij tijdens het jagen of de paringsrituelen tegen de toren gevlogen en heeft ze haar nek gebroken, vermoedt huismeester Tim Wengelaar.

8 maart