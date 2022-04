Zutphen neemt wijkcentra in de gemeente onder de loep: 'Gerichte keuzes maken waar op in te zetten’

GroenLinks Zutphen besluit eind komende week met wie het verder wil na gewonnen verkiezin­gen

André Putker verwacht over een week de puzzel gelegd te hebben voor een nieuwe coalitie in Zutphen. De informateur spreekt deze week nog met alle partijen in Zutphen, waarna na het weekend de balans wordt opgemaakt. ,,In Zutphen zijn veel partijen, dus veel meningen.’’

6 april