Zutphen stimuleert kinderen om buiten te spelen: ‘Ontdekken wat je kunt doen met hoepel of pion’

Burgemees­ter Zutphen eert overleden kunstena­res met expositie: ‘Ediths atelier was leukste illegale corona­kroeg’

Kunstenares Edith Meijering stond eind december op de stoep bij Annemieke Vermeulen. Meijering had een kerstcadeautje voor de burgemeester van Zutphen. Een kleine drie weken later - op 13 januari - overleed de kunstenares na een kort ziekbed. In september komt er een speciale expositie van Meijerings werk in kunsthuis Dat Bolwerck. Die tentoonstelling wordt samengesteld door Vermeulen. ,,Het is een enorme eer dat ik dat mag doen.’’

25 juni