Zutphen zingt verjaardagslied voor restauratie van 400 jaar oude globe: ‘Een bijzonder pronkstuk’

Met video Hardloper aangereden tussen Zutphen en Lochem: ‘Ik hoorde opeens een harde knal’

De Rijksstraatweg (N346) tussen Zutphen en Lochem is vanmorgen bij Warnsveld afgesloten geweest vanwege een zwaar ongeluk. Een hardloper is daar geschept door een auto. De situatie was ernstig: personeel van twee ambulances en de traumahelikopter ontfermden zich over het slachtoffer.

24 november