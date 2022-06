Zutphenaar uit het niets op straat mishandeld en met de dood bedreigd: ‘Slaat helemaal nergens op’

De Zutphenaar, een man van in de 50 met een verstandelijke beperking, werd dinsdagavond 17 mei op het fietspad achter de flats bij de Beethovenstraat benaderd door twee mannen. Eén van hen schold het slachtoffer uit, uitte doodsbedreigingen, mishandelde hem en vernielde zijn bril na een forse klap in het gezicht. Dit hele schouwspel werd door de ander gefilmd, ook hoe zijn kompaan het slachtoffer vervolgens achterna rende en wegjaagde.

‘Slaat helemaal nergens op’

Deze beelden gingen vervolgens rond via sociale media en belandden bij de wijkagenten. Marien ten Brinke is nog altijd vol ongeloof als hij terugblikt op de mishandeling. ,,Het lijkt alsof het gaat om 14-jarige jongens hoe zij zich gedragen, maar dit zijn gewoon twee volwassen mannen”, zegt de wijkagent. ,,Het slaat helemaal nergens op. Er was totaal geen aanleiding om hem dit aan te doen.”

Het slachtoffer kreeg begin deze maand een bezoekje van de politie, om zijn verhaal aan te horen en te kijken hoe het met hem gaat. ,,We begrepen dat hij niet meer naar buiten durfde, dat hij erg bang was. Dat snappen we wel, want dit sloeg ook nergens op. Hij was erg geschrokken.” Het slachtoffer had zelf de politie niet ingeschakeld, dus kon er op dat moment pas aangifte worden gedaan.

Daarna ging het snel. De verdachten, beiden goed op beeld zichtbaar, zijn vaker in aanraking geweest met de politie en werden daarom direct herkend. Afgelopen vrijdag werden een 27-jarige man uit De Hoven en een 31-jarige man uit het Waterkwartier in Zutphen aangehouden en verhoord. Inmiddels zijn ze in afwachting van het onderzoek op vrije voeten en moeten zij zich binnenkort in de rechtbank verantwoorden.

Hart onder de riem

Voor Ten Brinke is de zaak nog niet afgedaan. Hij heeft zo met het slachtoffer te doen, dat de wijkagent via Instagram volgers oproept een tekening of mooie kaart op te sturen. Als hart onder de riem, ‘dat hij het vertrouwen in de mens niet hoeft te verliezen’. ,,Hoe mooi zou het zijn om de kracht van sociale media hiervoor te gebruiken? We hebben al veel reacties gehad. Binnenkort gaan we weer bij hem langs en ik weet zeker dat hij daar blij van zal worden.”