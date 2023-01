Zutphenaren kunnen met vragen over het OV terecht tijdens inloopspreekuur in de bibliotheek

Kringloop­win­kel Brummen komt toch nog niet op straat te staan: ‘Maar het is uitstel van executie’

Kringloopwinkel Van Oud Naar Nieuw zit voorlopig nog in het pand aan de Kampweg in Brummen, maar moet op korte termijn alsnog weg. De winkel, waar vijftien jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt werken, had in december al moeten verhuizen omdat een projectontwikkelaar er appartementen wil bouwen.

13 januari