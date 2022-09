Zutphense ‘glazenwasser’ lichtte talloze mensen op (en moet nu boeten): ‘Ik schaam me ervoor’

Zutphense gitarist Michael Krassen­berg is niet meer: ‘Een alfamanne­tje met een hart van goud’

Er ging gisteren een schok door de Zutphense muziekscene, toen Michael Krassenberg plotseling overleed op 61-jarige leeftijd. De (rock)gitarist speelde in talloze bands. Trad op in de regio, maar ook op grote festivals als Bospop (Weert). Veel muzikanten in Zutphen en omgeving bewaren warme herinneringen aan de vader van The Voice-zanger Ziggy.

16 september