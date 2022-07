Zutphense strijd tegen de gans werpt vruchten af: minder nesten en minder overlast

MET VIDEO Doodzieke Roel (16) trotseert samen met zijn ouders de blubber in Warnsveld: 'Dit is superbij­zon­der'

Meedoen aan een obstakelloop is voor velen al best een uitdaging, maar voor kinderen met een beperking is het onmogelijk. Behalve in Warnsveld. Ronald Jansen trotseert samen met zoon Roel (16) de blubber. De tiener is blind door de ziekte van Batten en wordt waarschijnlijk niet oud. ,,Dit is echt superbijzonder.’’

26 juni